İzmir'deki orman yangınında canlı bulunan balığı itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'in Buca ilçesinde yürekleri ısıtan görüntü...

2 Temmuz günü başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyerek Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanları da etkisi altına aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin uzun süren mücadeleleri sonucu dün kontrol altına alınabildi.

Yüzlerce hektarlık alan yangından etkilenirken orman ve itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde bir şekilde mücadele verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BALIĞI KURTARDIĞI ANLAR

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için İzmir'in Buca ilçesine gelen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yangın esnasında can çekişen bir balığı fark etti.

İtfaiye hortumundan verilen suyla hayata döndürülen balığın kurtarılma anı görüntüleri de cep telefonu kamerası ile görüntülendi.