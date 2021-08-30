İzmir’deki parkta cinayet: Kız arkadaşının 2 yakını aranıyor

21 yaşındaki gencin parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak, 18 yaşından küçük kız arkadaşının yakınları olduğu iddia edilen 2 kişinin arandığı belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşayan Anıl Bahri Kocaman (21), dün saat 17.00 sıralarında, kendisini telefonla arayan 2 kişinin konuşma daveti üzerine 647/7. Sokak'taki parka gitti.

Kocaman ile parkta bekleyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kocaman, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

‘KIZ ARKADAŞININ YAKINLARI ÖLDÜRDÜ’ İDDİASI

Polis, olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, Kocaman'ın, arkadaşlık ettiği 18 yaşından küçük kızın durumunu öğrenen yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.