Euro
9.3671
1.17%
Dolar
7.8367
0.7%
Altın
435.77
0.37%
Borsa
1.377
-0.17%
Bitcoin
435.999
-2.56%
EXEN Coin
12.68
-1.62%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    İzmir'deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    Terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

    Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen cumartesi günü şafak vakti operasyon düzenledi.

    Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

    ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanla kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    5'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST, 2'Sİ TUTUKLU

    Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı #1

    İzmir deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir