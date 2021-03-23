İzmir'deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen cumartesi günü şafak vakti operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanla kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

5'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST, 2'Sİ TUTUKLU

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





