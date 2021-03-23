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- İzmir'deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'deki terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 23.03.2021 - 17:30
- Güncelleme : 23.03.2021 - 17:47
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen cumartesi günü şafak vakti operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanla kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
5'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST, 2'Sİ TUTUKLU
Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.