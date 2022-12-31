İnşaat çalışmaları sırasında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinden 3'ünün isimleri belli oldu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşatında korkunç bir kaza yaşandı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, inşaat çalışmaları sırasında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle devrildi.

Bu sırada vincin arka ağırlığı, işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerde 4 işçinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 saat sonra cesetlerine ulaşıldı

Kayıp olan 2 işçi içinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi.

Ekiplerin hummalı çalışmasında yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.





Can güvenlikleri olmadığı öne sürüldü

Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

İzmir'deki vinç kazasında acı detaylar ortaya çıktı VİDEO



3 işçinin kimliği tespit edildi

Olayla ilgili incelemeler devam ederken hayatını kaybeden 6 kişiden 3’ünün isimleri tespit edildi.

İşçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

İki kardeşten biri hayatını kaybetti

Kazaya ilişkin ortaya çıkan acı detaylar ise adeta yürekleri dağladı.

Hayatını kaybeden işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında iki kardeşin birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi.

Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

2 ay önce baba oldu

Bir diğer ayrıntı da, işçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

Gürbüz'ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi.

DHA'nın aktarımına göre; ölen Fesih Çiftçi'nin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.















