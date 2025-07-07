İzmir'deki yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü yerde tekmelendi

Trafikte yaşanan şiddet olayları, uyarılara ve ağır cezalara rağmen devam ediyor.
İzmir'de yol verme meselesi nedeniyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Akan trafikte araçlarından inen taraflar, kısa sürede kavgaya tutuştu.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada motosikletli, aldığı darbelerle yere düştü.
YERDE TEKMELENDİ
Bu sırada otomobildeki 2 kişi, yerdeki motosiklet sürücüsüne defalarca tekme attı.
O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Görüntülerde; bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, öfkeli otomobil sürücüsünün ise araya giren 1 kişiye yumruk savurduğu ancak isabet ettiremediği görüldü.
Dakikalarca süren arbede, motosiklet sürücüsünün saldırganların elinden güçlükle kurtularak olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.
Öte yandan yaşanan olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.