İzmir'deki yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü yerde tekmelendi

Trafikte yaşanan şiddet olayları, uyarılara ve ağır cezalara rağmen devam ediyor.

İzmir'de yol verme meselesi nedeniyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Akan trafikte araçlarından inen taraflar, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada motosikletli, aldığı darbelerle yere düştü.

YERDE TEKMELENDİ

Bu sırada otomobildeki 2 kişi, yerdeki motosiklet sürücüsüne defalarca tekme attı.

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Görüntülerde; bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, öfkeli otomobil sürücüsünün ise araya giren 1 kişiye yumruk savurduğu ancak isabet ettiremediği görüldü.

Dakikalarca süren arbede, motosiklet sürücüsünün saldırganların elinden güçlükle kurtularak olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.

Öte yandan yaşanan olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.