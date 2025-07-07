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İzmir'deki yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü yerde tekmelendi

Trafikte otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken motosiklet sürücüsünün, 2 kişi tarafından yerde tekmelendiği görüldü.

İHA İHA
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Trafikte yaşanan şiddet olayları, uyarılara ve ağır cezalara rağmen devam ediyor.

İzmir'de yol verme meselesi nedeniyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU 

Akan trafikte araçlarından inen taraflar, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada motosikletli, aldığı darbelerle yere düştü.

YERDE TEKMELENDİ 

Bu sırada otomobildeki 2 kişi, yerdeki motosiklet sürücüsüne defalarca tekme attı.

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Görüntülerde; bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, öfkeli otomobil sürücüsünün ise araya giren 1 kişiye yumruk savurduğu ancak isabet ettiremediği görüldü.

Dakikalarca süren arbede, motosiklet sürücüsünün saldırganların elinden güçlükle kurtularak olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.

Öte yandan yaşanan olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

3. Sayfa Haberleri