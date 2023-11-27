İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var Gece saatlerinde başlayan yağmurun gün ortasına doğru şiddetini artırmasıyla birçok ev ve iş yerini su bastı. Baskınlardan en çok etkilenen yerlerden Kordon’da esnaf ve vatandaşlar normale dönmek için çalışmalara başladı.

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İHA

İzmirliler dün bir kez daha yağmurla imtihan oldu.

Her yağış sonrası büyük bir zararın ortaya çıktığı kentte, sabah erken saatlerde başlayan yağışların ardından deniz suyu taştı.

Ana erterlerde de biriken suyla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı.

Bölge halkının eşyaları da yağmur sularına kapıldı.

"Elektronik malzemelerimizin çoğu çalışmıyor"

Zararlarının bulunduğunu ve toparlanmaya çalıştıklarını söyleyen esnaf Fatih Ufak, şu ifadeleri kullandı.

Gece 5 dakika içerisinde deniz taştı ve sular bulunduğumuz alana kadar gelip iş yerlerimize girdi. Elektronik malzemelerimizin çoğu çalışmıyor. Toparlanmaya çalışıyoruz, zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Elimizden geldiğince dükkanımızı temizlemeye çalışıyoruz.

"2 milyon TL değerinde zararım var"

Hem lağım hem de deniz suyunun evinde biriktiğini belirten Mehmet Kahraman, “Gece saat 2- 3 sıralarında yağış başladı. 5 dakika gibi çok kısa bir sürede ev su ile doldu. Bir şey yapamadık, kaçtık canımızı kurtardık. Karşıda arabam vardı o çok hasar aldı, çektirdim. 2 milyon TL değerinde zararım var. Evimdeki buzdolabı bile yıkılmış. Eşyalarım kullanılamaz halde. Çok zor durumdayız. Hem lağım hem deniz suyu birlikte evin içinde birikti. Yetkililerden yardım bekliyoruz.” dedi.

"Yetkililer yardım ederse seviniriz"

Birçok eşyasının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen berber Sedat Arabacı da, “Mobilyalarımızın içine kadar su gelmiş. Muhtemelen mobilyalarımız şişer. Buzdolabı ve kurutma makinemiz de su alarak kullanılamaz hale gelmiş. İki tane beyaz eşyam kullanılamaz hale geldi. Mobilyalarım da aynı şekilde. 70-80 bin TL civarında zararımın olduğunu düşünüyorum. Yetkililer yardım ederse seviniriz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)