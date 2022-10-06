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    İzmir’in de kredi vaadi ile duraklara ilan veren tefeci çetesine operasyon

    Tefecilik yöntemi ile 8 milyon TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı. Çetenin, duraklara kredi ile vaatli ilanlar asarak emeklileri tuzağa düşürdüğü belirlendi.
    • 06.10.2022 - 17:14
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    İzmir’in de kredi vaadi ile duraklara ilan veren tefeci çetesine operasyon

    İzmir’in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Aydın’ın Didim ilçesinde tefecilik yaparak toplamda 8 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    12 ev ve 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; yapılan aramalarda çok sayıda dolu-boş senet ve mağdurlara ait kimlik fotokopileri, 5 adet icra kesinti dilekçesi, 11 adet alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, 3 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 3 ayrı poşet içerisinde tahmini ağırlığı 150-200 gr arası esrar maddesi ve bir adet uyuşturucu düzeneği, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan S.D., N.U., V.D., E.Ç., E.F., F.A., B.D., V.Y., S.Y., N.Y., Z.A. ve Z.Y. isimli 12 şüphelinin işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    8 şüpheli aynı aileden

    Operasyonun yeni detayları da ortaya çıktı.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin aynı aileden olduğu, F.A.'nın şebekenin başında olduğu, eşi V.A.'nın da şebekede etkin rol oynadığı tespit edildi.

    Emeklileri tuzağa düşürüp maaşlarına haciz koydurdular

    Hedef kitlesinde emeklilerin olduğu şebeke bankadan kredi çekemeyen emeklileri otobüs duraklarına astıkları ilanlarla tuzağa düşürüp, ardından da şebeke üyelerince kendilerine boş senet veya muvafakatname imzalatılıp emekli maaşlarına haciz koyduğu ortaya çıktı.

    Şebekeden para alan ve mağdur edilen bir kişinin, aldığı paranın çok üzerinde borca sokulduğu, paranın her ay emekli maaşından çekildiği belirtildi.

    2 bin lira karşılığında 92 bin lira

    Öte yandan, şebekenin lideri olan F.A.'nın, yakalanmamak adına mağdurlarının emekli maaşına haciz koydurmadığı ve alacaklı olarak aile bireylerini gösterdiği, şebekenin bu yöntemle sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de haksız kazanç sağladığı belirlendi.

    Şebekeden borç alan mağdurların yıllarca şebekeye ödeme yaptıkları, bir şüphelinin 2 bin lira için 92 bin lira ödediği de aktarıldı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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