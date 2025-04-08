DHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 2 katlı bir apart dairenin ikinci katında çıktı.
Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
ALEVLER EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGININ ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı arızadan çıktığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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