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- İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu
İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu
Okula geç kalan 2 öğrenci, İstiklal Marşı’nı duyar duymaz hazır ola geçti. Yağmur altında İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, büyük takdir topladı.
- DHA
- 14.06.2021 - 15:56
- Güncelleme : 14.06.2021 - 16:52
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Ulugazi İlkokulu’nda, her pazartesi günü bahçede sıra olarak okunan İstiklal Marşı, yağmur nedeni ile sınıflarda okundu.
Okula geç kalan 2 öğrenci, koşarak bahçeye girdiğinde İstiklal Marşı’nın başlaması ile durdu.
KAMERAYA YANSIDI
Arkadaşları sınıftayken geç kalan öğreniciler, yağmurun altında bekleyerek İstiklal Marşı’nı okudu.
Hazır ola geçen öğrencilerin o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu VİDEO
KOŞARAK SINIFA ÇIKTILAR
İstiklal Marşı’nı tamamlayan öğrenciler, koşarak sınıfa çıktı.
Öğrencilerin hassasiyeti, görenlerden büyük takdir topladı.