Okula geç kalan 2 öğrenci, İstiklal Marşı’nı duyar duymaz hazır ola geçti. Yağmur altında İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, büyük takdir topladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Ulugazi İlkokulu’nda, her pazartesi günü bahçede sıra olarak okunan İstiklal Marşı, yağmur nedeni ile sınıflarda okundu.

Okula geç kalan 2 öğrenci, koşarak bahçeye girdiğinde İstiklal Marşı’nın başlaması ile durdu.

KAMERAYA YANSIDI

Arkadaşları sınıftayken geç kalan öğreniciler, yağmurun altında bekleyerek İstiklal Marşı’nı okudu.

Hazır ola geçen öğrencilerin o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu VİDEO



KOŞARAK SINIFA ÇIKTILAR

İstiklal Marşı’nı tamamlayan öğrenciler, koşarak sınıfa çıktı.

Öğrencilerin hassasiyeti, görenlerden büyük takdir topladı.