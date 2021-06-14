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    İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu

    Okula geç kalan 2 öğrenci, İstiklal Marşı’nı duyar duymaz hazır ola geçti. Yağmur altında İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, büyük takdir topladı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 16:52
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    İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Ulugazi İlkokulu’nda, her pazartesi günü bahçede sıra olarak okunan İstiklal Marşı, yağmur nedeni ile sınıflarda okundu.

    Okula geç kalan 2 öğrenci, koşarak bahçeye girdiğinde İstiklal Marşı’nın başlaması ile durdu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Arkadaşları sınıftayken geç kalan öğreniciler, yağmurun altında bekleyerek İstiklal Marşı’nı okudu.

    Hazır ola geçen öğrencilerin o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu VİDEO

    KOŞARAK SINIFA ÇIKTILAR

    İstiklal Marşı’nı tamamlayan öğrenciler, koşarak sınıfa çıktı.

    Öğrencilerin hassasiyeti, görenlerden büyük takdir topladı.

    İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu #1

    İzmit’te 2 öğrenci, yağmur altında İstiklal Marşı okudu #2

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