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    İzmit'te 5 tır birbirine çarptı: 2 yaralı

    Bir tırın yavaşlaması sonucu gerçekleşen zincirleme kazada, yaralanan iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 18:05
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    İzmit'te 5 tır birbirine çarptı: 2 yaralı

    İzmit'te TEM otoyolu Korutepe Tüneli'nde, önde ilerleyen bir tırın yavaşlaması sonucu arkadan gelen tırlar art arda birbirine çarptı.

    2 YARALI

    5 tırın karıştığı kazanın ardından TEM Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, kazada yaralanan 2 tır şoförüne, bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Maddi hasar meydana gelen tırların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Yolda uzun araç kuyrukları oluşması üzerine ise sürücüler, TEM otoyolu İzmit Gişeleri'ne yönlendirildi.

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