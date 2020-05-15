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- İzmit'te 5 tır birbirine çarptı: 2 yaralı
İzmit'te 5 tır birbirine çarptı: 2 yaralı
Bir tırın yavaşlaması sonucu gerçekleşen zincirleme kazada, yaralanan iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
- DHA
- 15.05.2020 - 18:05
İzmit'te TEM otoyolu Korutepe Tüneli'nde, önde ilerleyen bir tırın yavaşlaması sonucu arkadan gelen tırlar art arda birbirine çarptı.
2 YARALI
5 tırın karıştığı kazanın ardından TEM Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, kazada yaralanan 2 tır şoförüne, bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Maddi hasar meydana gelen tırların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluşması üzerine ise sürücüler, TEM otoyolu İzmit Gişeleri'ne yönlendirildi.