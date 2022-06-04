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- İzmit’te arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı
İzmit’te arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı
- 04.06.2022 - 09:12
Olcay Ersoy (27), 11 Temmuz 2021 günü F.T. isimli arkadaşının Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’ndeki evine misafirliğe gitti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy’un intihar ettiğini söyledi.
Başından vurulmuş halde bulundu
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy’u hastaneye götürdü.
Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evde bulunanlar serbest kaldı
Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy’un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi.
Cinayete kurban gitti
Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. önceki gün gözaltına alındı.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.