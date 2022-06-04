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    İzmit’te arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı

    Misafirliğe gittiği evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği öne sürülen 27 yaşındaki gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İntiharı ekiplere bildiren kişi ise tutuklandı.
    • 04.06.2022 - 09:12
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    İzmit’te arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı

    Olcay Ersoy (27), 11 Temmuz 2021 günü F.T. isimli arkadaşının Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’ndeki evine misafirliğe gitti.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy’un intihar ettiğini söyledi.

    Başından vurulmuş halde bulundu

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy’u hastaneye götürdü.

    Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Evde bulunanlar serbest kaldı

    Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy’un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi.

    İzmit’te arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı #1

    Cinayete kurban gitti

    Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. önceki gün gözaltına alındı.

    Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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