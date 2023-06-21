İzmit'te dilencilik yaptı! Yetmedi Taksim'e geldi Beyoğlu Taksim’de, “İzmit’te evim yandı” diyerek dilencilik yapan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan dilenci Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 617 Türk Lirası para cezası aldı.

Geçtiğimiz yıllara oranla dilencilik olayları azaldı ancak tam anlamıyla bitmiş değil.

Bir olay ise Taksim'de yaşandı. İzmit'te "Evim yandı" diyerek dilenen bir şahıs, soluğu İstanbul'da aldı.

Duygu sömürüsü yapan ve vatandaşlardan para alan şahıs, görüntü vermemek için de yüzünü gizledi.

Polis ve zabıta enseledi

Taksim'de kendisine para veren turiste sarılarak teşekkür eden dilenci, Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı.

Para cezası verildi

Yakalanan dilenci, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 617 Türk Lirası para cezası aldı.