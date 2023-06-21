Geçtiğimiz yıllara oranla dilencilik olayları azaldı ancak tam anlamıyla bitmiş değil.
Bir olay ise Taksim'de yaşandı. İzmit'te "Evim yandı" diyerek dilenen bir şahıs, soluğu İstanbul'da aldı.
Duygu sömürüsü yapan ve vatandaşlardan para alan şahıs, görüntü vermemek için de yüzünü gizledi.
Polis ve zabıta enseledi
Taksim'de kendisine para veren turiste sarılarak teşekkür eden dilenci, Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı.
Para cezası verildi
Yakalanan dilenci, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 617 Türk Lirası para cezası aldı.