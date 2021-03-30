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- İzmit'te hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
İzmit'te hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
İzmit'te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 30.03.2021 - 09:12
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:30
İzmit’te yaşayan 32 yaşındaki Selin Tuğçe Güngör’e, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör’ün, karantinaya alındığı evinde tedavisine başlandı.
TEDAVİ SIRASINDA BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.