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- İzmit'teki otobüs şoförünün dizi izlediği anlar
İzmit'teki otobüs şoförünün dizi izlediği anlar
Halk otobüsü şoförü, seyir halinde iken direksiyonun arkasına sabitlediği telefonundan dizi izledi. Yaşanan anlar kayda alındı.
- 30.12.2022 - 11:18
- Güncelleme : 30.12.2022 - 11:43
İzmit'teki otobüs şoförü, vatandaşların canını tehlikeye attı.
Halk otobüsü şoförü, D-100 karayolu üzerinde seyir halindeyken dizi izledi.
Telefonu direksiyonun arkasına sabitledi
Şoförün, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı.
Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.