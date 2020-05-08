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Jandarma komutanı kılığına giren zanlı dolandırdı

Jandarma komutanı kılığına giren zanlı dolandırdı

Yaşlı kadın, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcıya 100 bin TL değerindeki zinnet eşyalarını, kendi elleriyle teslim etti.