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- Jandarma komutanı kılığına giren zanlı dolandırdı
Jandarma komutanı kılığına giren zanlı dolandırdı
Yaşlı kadın, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcıya 100 bin TL değerindeki zinnet eşyalarını, kendi elleriyle teslim etti.
- İHA
- 08.05.2020 - 17:25
İlginç dolandırıcılık olayı, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde yaşandı.
90 yaşındaki Hüseyin Çakır’ın evde olmadığı sırada, sivil giyinimli bir şahıs evinin kapısını çaldı.
59 yaşındaki Kadriye Çakır’ın iddiasına göre, kapısı çalan kişi kendisini jandarma komutanı olarak tanıttı. Dolandırıcı evin gözetlendiğini ve çalınma ihtimaline karşı muhafaza etmek için zinnet eşyalarını istedi.
100 BİN TL'Yİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Bunun üzerine Çakır, 100 bin TL değerindeki 20 adet yarım altın, 6 bilezik ve bir miktar parayı dolandırıcıya teslim etti.
KOCASINA ANLATINCA DURUM ORTAYA ÇIKTI
Çakır, eve dönmesi ile yaşadığını kocası ile paylaştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı çift, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.
İFADESİ ALINDI
Kadriye Çakır’ın jandarma karakolunda ifadesine başvurulurken, başlatılan soruşturma sürüyor.