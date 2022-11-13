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- Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi
- 13.11.2022 - 13:46
- Güncelleme : 13.11.2022 - 14:01
Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) sınavlarına yoğunlaştı.
Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.
Aday numaralarının toplamı aynı değeri verdi
Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.
AA'nın haberine göre FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da, bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.
7 bin 4 şüpheli tespit edildi
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2 bin 112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.
Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.