Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012, 2014 ve 2015'teki JATEK ve JAMYO sınavlarını, "aday numarası kodlama yöntemi" ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ'cüyü tespit ederek, suç duyurusunda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) sınavlarına yoğunlaştı.

Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

Aday numaralarının toplamı aynı değeri verdi

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.

AA'nın haberine göre FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da, bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

7 bin 4 şüpheli tespit edildi

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2 bin 112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.

Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.