Japonya'da hayvanat bahçesinde kaplan saldırısı

Bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplanın çalışanlara saldırması sonucu 1'i ağır,3 kişi yaralandı. Olayın ardından ise tesis, geçici olarak faaliyetlerine ara verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde, facianın eşiğinden dönüldü.

3 KİŞİYE KAPLAN SALDIRDI

Nasu Safari Park adlı tesiste bulunan bir kaplanın, açılış saatinden önce 08.30 civarında 3 çalışana saldırdığı bildirildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan 1 kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, diğer 2 kişi ise ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

TESİS GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın meydana geldiği tesisin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kaza doğrulanırken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

Çalışanların tedavisinin devam ettiği de açıklamada yer alırken, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği duyuruldu.