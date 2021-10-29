Japonya’da üçüncü doz aşı kararı

Japonya Sağlık Bakanlığı, 2 dozluk koronavirüs aşılamasını tamamlayan kişilere 8 ayın ardından 3’üncü dozun uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

Koronavirüs salgınına karşı nüfusunun yaklaşık yüzde 71'ini tamamen aşılayan Japonya’da Sağlık Bakanlığı Uzman Kurulu, 3’üncü doz aşıya onay verdi.

İki dozluk aşılamayı tamamlayan kişilere 8 aylık aranın ardından takviye 3’üncü dozun uygulanmasına karar verildi.

RİSKLİ GRUPTA OLANLARA DA EK DOZ TAVSİYESİ

Kararın denizaşırı ülkelerde yapılan ve aşılamanın ardından vücudun ürettiği antikorların tüm yaş grupları için zamanla azaldığını gösteren çalışmalar doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Riskli grupta olmayan kişilerin dahi ek dozdan faydalanabileceği belirtildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın farklı aşıların karıştırılarak üçüncü doz olarak uygulanmasına dair kararını ise kasım ayında vermesinin beklendiği kaydedildi.

RİSK GRUBUNA ONAY ÇIKMIŞTI

Japonya’da hükümet 3’üncü dozun sağlık personeli ve diğer risk gruplarına uygulanmasına geçtiğimiz ay onay vermiş, aşılamanın aralık ayında başlayacağı kamuoyuna yansımıştı.

Son gelişme ile birlikte risk grubunda olmayan kişilerin de yeni yılın ardından 3. doz aşıya erişebilmesi bekleniyor.

3 FARKLI AŞI UYGULANIYOR

ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ve Moderna aşısını 12 yaş ve üstü nüfusa ücretsiz olarak sunan Japonya, AstraZeneca aşısını ise 40 yaş ve üstü kişilere tavsiye ediyor.