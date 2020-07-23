JASAT hırsız baba ve oğlu araç farından buldu

Denizli’de girdikleri iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki malzemenin yanı sıra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçan baba ve oğlu, araç farı ele verdi.

Geçtiğimiz ay Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan bir iş yerine gelen Mehmet K. (54) ve oğlu Serkan K. (23), 20 çeyrek altın, 6.5 kilogram ayıklanmış ceviz, 1 kol saati, bin lira madeni para ile birlikte, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının kaydedildiği cihazı da yanlarına alarak kayıplara karıştı.

Ertesi sabah iş yerine gelen işletme sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi harekete geçti.

ARAÇ FARI ELE VERDİ

Olayla ilgili titiz bir çalışma başlatan ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir aylık çalışma sonucu ekipler, 500 metre ötede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan araç farı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

JASAT, hırsız baba oğlu araç farından buldu İZLE

HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ

Araç plakasını ve içinde bulunan şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, şüphelilerin geçtiğimiz ay gerçekleşen hırsızlık olayına karışan şahıslar olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelileri, yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma soruşturmasını sürdürürken, baba ve oğul adliyeye sevk edildi.