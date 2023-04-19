Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza sonrası durakta yoğunluk oluştu Tramvay hattı seferlerinde rayda oluşan hasar nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken raylarda çalışma yapılması üzerine durakta uzun kuyruklar oluştu.

İHA

İstanbul'un alışılan manzaları arasında bozulan ulaşım araçları var.

Megakentte trafiğin oluşmasına sebep olan, vatandaşları yolda bırakan ve kaza yapan İETT araçları vatandaşı çileden çıkarıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde Yusufpaşa Tramvay İstasyonu'nun Bağcılar yönünde rayda oluşan arıza nedeniyle Yusufpaşa İstasyonu tek yönü yolcu tramvay trafiğine kapatıldı.

Durakta yoğunluk yaşandı

Tramvay istasyonunun tek yönlü kapatılması nedeniyle diğer duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Rayda oluşan arıza düzeltildi

Yusufpaşa tramvay istasyonunda Metro İstanbul’a bağlı çalışma ekipleri, rayda oluşan hasarı gidermek için çalışma gerçekleştirmeye başladı.

"Seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır"

Metro İstanbul’dan aksamalar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken tramvay duraklarında, "Raylarda oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." şeklinde anonslar yapıldı.