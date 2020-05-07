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    Kabataş iskelesinden denize atladı, hayatını kaybetti

    Denize atlayarak intihar eden Suriye uyruklu bir şahsın cansız bedeni balık adamlar tarafından iskeleye çıkartıldı.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 19:18
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    Kabataş iskelesinden denize atladı, hayatını kaybetti

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Kabataş iskelesinde, kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahıs, denize atlayarak intihar etti.

    DENİZDE ARAMA YAPILDI

    Şahsın denize atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekiplerinin yanı sıra deniz polisi ve Sahil Güvenliğe bağlı balık adamlar sevk edildi.

    Kabataş iskelesinden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Polis ekipleri iskeleden vatandaşları uzaklaştırırken, balık adamlar şahsı kurtarmak için denize atladı.

    Bir süre arama yapan balık adamlar, şahsın cansız bedenine ulaştı. Balık adamlar tarafından iskeleye çıkartılan şahsın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

    Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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