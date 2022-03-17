D-100 karayolu Ankara istikametinde yaşanan kazada aşırı hız yaptığı öğrenilen araç sürücüsü bariyerlere girdi, ardından arabasının camından fırlayıp, havada takla atarak ağır yaralandı.

İstanbul D-100 karayolunda, Kadıköy istikametinden Ankara istikametine doğru giden lüks araç şoförü Saltık Buğrahan Demir, iddiaya göre aşırı hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu araç camından fırlayarak hava da takla attığı iddia edilen sürücü, ağır yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPIP, ARACININ CAMINDAN FIRLADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan sürücüyü, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza haberini alan aile yakınları, olayın yaşandığı bölgeye geldiklerinde duygularına hakim olamadı.

Kadıköy D-100 karayolunda feci kaza VİDEO



"BİZ YOL VERDİK, 300 METRE SONRA KENDİNİ BURADA BULDU"

Kazaya seyir halindeki trafikte şahit olan Ömer Elibol, "Kadıköy yönünden Bostancı yönüne ilerliyordum. Arkadan bayağı bir sellektör yapmaya başladı. Biz yol verdik, aradan 200-300 metre sonra kendini burada buldu. Aracın içerisinden fırladı. En son havada gördük. Daha sonra olay yerine yanaştık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik." dedi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, kaza sonucu oluşan trafiği kontrol altına aldı.







