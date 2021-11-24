Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.

BIÇAKLI MAGANDA METRODAN İNDİ, KORKU DOLU ANLAR SON BULDU

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü VİDEO