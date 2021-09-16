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    Kadıköy’de 82 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan zanlı yakalandı

    Çeşitli suçlardan hakkında toplam 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan zanlı, Kadıköy’de yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 14:58
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    Kadıköy’de 82 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan zanlı yakalandı

    İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, 1999 ve 2000 yılında karıştığı yağma suçundan hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 kişinin öldürülmesine ilişkin hakkında yakalama emri bulunan Ayhan Aktin'i (40) yakalamak için polis çalışma başlattı.

    Aranan Şahıslar Şube Büro Amirliği ekipleri, 6 yıldır firari olan şüphelinin aile yakınlarını teknik takibe aldı.

    YAKINLARINDAN BİRİYLE GÖRÜŞÜRKEN YAKALANDI

    Dün aile yakınlarından biriyle Kadıköy’de görüşmesi sırasında ekipler tarafından, Ayhan Aktin olduğu düşünülen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Ayhan Aktin olduğunu kabul etti.

    SUSTURUCULU ÇETE ÜYESİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayhan Aktin adliyeye sevk edildi.

    Bakırköy’de 1999 ve 2000 yıllarında gasp amacıyla girdikleri ev ve iş yerlerinde 5 kişiyi öldüren ve gasp şebekesi başlatılan operasyonlarda çökertilen ve o dönem 'susturuculu çete' olarak bilinen çete içerisinde, Ayhan Aktin'in de yer aldığı iddia edildi.

    Kadıköy’de 82 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan zanlı yakalandı #1

    14 YIL BOYUNCA CEZAEVİNDEYDİ

    Öte yandan 14 yıl hapis yatan ve 2015 yılında cezaevine çıkan Aktin’in, 6 yıldır aranmasının olduğu öğrenildi.

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