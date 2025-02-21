İstanbul'un Kadıköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halinde duran hafif ticari araca vurduktan sonra takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

Sıkışarak yaralanan otomobilin sürücüsü M.D., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı M.D., ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"CAMDAN ÇEKTİK ALDIK"

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken kazayı gören Cem Gökalp şu sözlerle anlattı:

Bu istikametten gelirken, muhtemelen kalp krizi geçirip göğsü daraldı herhalde, birden arabaya vurdu. Lastiğe çarptı sonra araba ters döndü. Camı açtırdık adama kendine gelmesi 3 dakika sürdü, camı açtırdık camdan çektik aldık. Sonra itfaiye ve polis geldi zaten cuma saati insanlar doluştu. Durumu iyiydi, ‘bir şeyim yok’ dedi ama muhtemelen bir sıkıntı geçirmiş olabilir, yoksa bu kazanın olması mümkün değil.