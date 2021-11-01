Kadıköy'de belediyenin almadığı saldırgan köpek, başka bir köpeğe saldırdı

Atakan Gülgar’ın köpeği Alex, Moda sahilinde başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Daha önceden belediye yetkililerinin, saldırgan köpeği kabul etmediği öğrenildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ikamet eden Atakan Gülgar, 27 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, Golden Retriever cinsi Alex isimli köpeğini Moda sahilinde yürüyüşe çıkardı.

Yürüyüş sırasında başka bir köpek, Alex isimli köpeğe saldırarak yaralanmasına neden oldu.

Saldırıdan sonra şikayetçi olduğunu belirten Gülgar, şu açıklamalarda bulundu:

“Moda sahilde Alex ile her zamanki yürüyüşümüzü yapıyorduk. Alex 10 yaşında ve bu zamana kadar hiçbir hayvana şiddeti yoktur. Hatta kediden bile korkan bir köpektir. O gün Alex ile rutin yürüyüşümüzü yaparken tasmasız pitbull ya da pitbull kırması bir köpek, bir anda Alex'e saldırdı. Köpek, Alex'in arka bölgesinden tuttu bırakmadı. Ben de bağırmaya başladım ve o an saldırgan köpeği gezdiren iki kişiden biri yanımıza geldi. Köpekleri ayırmaya çalıştık. Ardından çevrede bulunan biri elinde bir sopayla geldi ve Alex'e saldıran köpeğe vurdu. 5- 10 dakikalık bir mücadele sonrası ancak ayırabildik.

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“BENİM KÖPEĞİMİ ÖLDÜRDMEK İÇİN SALDIRDI”

Saldırı sonrası Alex'de çok derin yaralar oluştu. Hemen 155'i aradım ve polis ekipleri geldi. Şikayetçi olduğumu söyledim. O esnada bir kadın geldi ve köpeğin kendisine ait olduğu söyledi. 15 gün önce köpeği sokakta bulduğunu şiddet eğiliminden dolayı hiçbir barınağın kabul etmediğini ve sahiplendiğini söyledi. Köpeğin sahibi, benden şikayetçi olmamamı istedi. Ancak o köpek, benim köpeğime öldürmek için saldırdı. Çünkü bu köpek öldürmek için yetiştirilmiş bir köpek.





“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KADIKÖY BELEDİYESİ BU KÖPEĞİ ALMADI”

Olayın hemen ardından Alex'i veterinere götürdük. 40 dakikalık bir operasyon geçirdi. Vücudunun arka kısmında çok ciddi diş yaralarının olduğu gözlendi. Adli vaka raporu aldım. Ardından karakola gittim. Olay anında bazı köpek sahipleri yanımıza geldi ve 'Bu köpeğin bu kaçıncı vukuatı' dedi. Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de bu köpeği almadı. O köpek, benim köpeğimi öldürmeye teşebbüs etti. Ancak belediyeler o köpeğe hiçbir müdahalede bulunmadı. Şu an tek istediğim şey adalet. Alex'in başına başka köpeklerin başına gelmemesi."





“SOKAKTA BULDUM, ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİ”

Saldırgan olduğu iddia edilen köpeğin sahibi Tülay Ülker ise şu açıklamalarda bulundu:

“İsmi Hodor olan köpeğimi sokakta buldum ve ölüme terk edilmişti. Hodor'u veterinere götürdüm ve tedavi ettirdim.

“BELEDİYE YETKİLİLERİ KÖPEKLE İLGİLENMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ”

Sonrasında belediyeyi aradım ancak belediye yetkilileri köpekle ilgilenmediklerini söyledi. Ben de sahiplendim. Hodor, pitbull cinsi bir köpek değil, cinsi American Staffordshire Terrier. Köpeğim saldırgan bir köpek değil, tam tersi çok insancıl bir köpek. Hodor daha 1 yaşında. Atakan Bey, olayı biraz büyütüyor. O Hodor'u iki arkadaşımla gezdirmeye götürdük. Ancak Atakan Bey köpeğini her zaman olduğu gibi tasmasız gezdiriyordu. Ancak benim köpeğimin tasması vardı. Atakan Bey'in köpeğiyle benim köpeğim oyun oynamaya başladı. Ancak Atakan Bey'in köpeği benim köpeğimi kışkırttı. Boğuşma sırasında iki köpek birbirlerini ısırdı. Benim köpeğim saldırgan bir köpek değil. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Benim köpeğimde de hasar var.”





“KÖPEĞİ BOĞMAYA ÇALIŞIYORDU”

Olaya şahit olan Mustafa Yıldırım ise, “İçeride çalışıyordum, bir anda bağrışma seslerini duydum. Pitbull, Golden cinsi köpeği boğmaya çalışıyordu. Biz de sopa aldık pitbull cinsi köpeğe vurduk. Ancak öyle ayırabildik.” dedi.