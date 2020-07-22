İş meselesi yüzünden çıkan kavgada, arkadaşını bıçakladıktan sonra yerde defalarca tekmeleyen şahıs tutuklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, iş meselesi yüzünden bir araya gelen 2 şahıs arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA TEKMELEDİ

Kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, taraflardan birisi yanındaki bıçağı çıkararak arkadaşını göğsünden bıçakladı. Bıçaklayan şahıs, yaralı kişiye önce kafa atttı daha sonra yerde defalarca tekmeledi.

Bıçaklı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı.

Kadıköy'de bıçakladığı arkadaşını darbetti ViDEO

YARALI, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan kişiye ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen acil tıp teknikeri bir vatandaş gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiye olay yerinde müdahale ederek, çevredeki hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın ise yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı makhemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.