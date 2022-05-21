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    Kadıköy'de diş hekimi ofisinde öldürüldü

    İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, 6 katlı binanın 1. katında bulunan ofisinde öldürüldü.
    • 21.05.2022 - 07:34
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    Kadıköy'de diş hekimi ofisinde öldürüldü

    Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki dairede gece saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

    Diş hekimi Şeyma Biran’dan (64) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Kan gölüne dönen ofisin içinde yerde kanlar içinde yatan Birkan sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından vahşice katledilen kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

    Çalıştığı ofiste öldürülmüş halde bulundu

    Polis tarafından yapılan kontrolde Şeyma Biran’ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.Kadıköy de diş hekimi ofisinde öldürüldü #1

    Defalarca bıçaklanmış

    Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri ile öldürüldü
    Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Kadıköy de diş hekimi ofisinde öldürüldü #2

    Yapılan inceleme sonrasında Şeyma Biran’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi.

    Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Kadıköy de diş hekimi ofisinde öldürüldü #3

    Kadıköy de diş hekimi ofisinde öldürüldü #4


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