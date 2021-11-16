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- Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada
Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada
- DHA
- 16.11.2021 - 10:43
- Güncelleme : 16.11.2021 - 11:07
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Bostancı'daki Vukela Caddesi'nde, 13 Kasım günü saat 15.30 sıralarında, Serkan K. (41) ve Özkan K. (39) ismindeki iki kardeş, araçlarını bir lokantanın önüne park etmek istedi.
Lokanta çalışanları duruma tepki gösterince kavga çıktı.
Hasan D. (32) ve Türkmenistan uyruklu Arslan A. (24), dükkandan aldıkları döner bıçaklarıyla iki kardeşe saldırdı.
KAMERAYA YANSIDI
Kardeşler de döner bıçaklı çalışanlara trafik dubalarıyla ve sandalye ile saldırarak karşılık vermeye çalıştı.
Yaşanan kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Olayda ağır yaralanan iki kardeşin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Lokanta çalışanları Hasan D. ve Arslan A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen döner bıçaklı iki şüpheli, silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.