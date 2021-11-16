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Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada

Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada

Bostancı’da, bir lokantanın önüne araçlarını park etmek isteyen Serkan K. ile Özkan K. kardeşler, lokanta çalışanları ile kavga etti. Kavgada döner bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş, ağır yaralandı.