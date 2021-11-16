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    Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada

    Bostancı’da, bir lokantanın önüne araçlarını park etmek isteyen Serkan K. ile Özkan K. kardeşler, lokanta çalışanları ile kavga etti. Kavgada döner bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş, ağır yaralandı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 11:07
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    Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada

    İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Bostancı'daki Vukela Caddesi'nde, 13 Kasım günü saat 15.30 sıralarında, Serkan K. (41) ve Özkan K. (39) ismindeki iki kardeş, araçlarını bir lokantanın önüne park etmek istedi.

    Lokanta çalışanları duruma tepki gösterince kavga çıktı.

    Hasan D. (32) ve Türkmenistan uyruklu Arslan A. (24), dükkandan aldıkları döner bıçaklarıyla iki kardeşe saldırdı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kardeşler de döner bıçaklı çalışanlara trafik dubalarıyla ve sandalye ile saldırarak karşılık vermeye çalıştı.

    Yaşanan kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada 

    TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

    Olayda ağır yaralanan iki kardeşin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

    Lokanta çalışanları Hasan D. ve Arslan A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen döner bıçaklı iki şüpheli, silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

    Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada #1

    Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada #2

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    Kadıköy’de döner bıçaklı park yeri kavgası kamerada #4

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