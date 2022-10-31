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    Kadıköy’de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısına ceza

    Uygulamada Sedo lakaplı rap şarkıcısı Sedat Türkmenli'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yakın takip mesafesini korumadığı için 196 TL idari para cezası yazılırken, aracı ise bağlandı.
    • 31.10.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 20:16
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    Kadıköy’de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısına ceza

    İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Kadıköy D-100 karayolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu.

    Denetimde çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi.

    Rapçi Sedo ehliyetsiz yakalandı

    Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen Sedo lakaplı Sedat Türkmenli isimli şarkıcının da aracını durdurdu.

    Ekipler, sanatçıya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yakın takip mesafesini korumadığı için 196 TL idari para cezası yazarken, aracı ise bağlandı.

    Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre bir sürücüye emniyet şeridi ihlalinden bin 823 TL, trafikte cep telefonu kullanan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere kural tanımayan sürücülere toplamda 6 bin 547 TL idari para cezası yazıldı.

    Kadıköy’de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısına ceza VİDEO

    Kadıköy’de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısına ceza #1

    Kadıköy’de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısına ceza #2

    Kadıköy’de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısına ceza #3


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