Kadıköy'de gasp şüphelileri bölge halkına isyan ettirdi

Mahallelinin son 1 haftada gasp olaylarının arttığını iddia ettiği bölgede, son olarak iki kişi yolda yürüyen kadınların önünü keserek para istedi. Esnafın müdahalesiyle çıkan kavga kamerada.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

İki kişi, sokakta yürüyen biri kadın iki kişinin önünü keserek para istedi. Durumu fark eden esnaf Aydın Aslan, önce uzaktan izlemeye başladı.

Yoldan geçen kadının para vermek için cüzdanını açtığını gören Aslan, ardından olaya müdahale etti.

Tartışma kavgaya döndü

Bu sırada esnaf ile para isteyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"Leş gibi alkol kokuyorlar 2 gündür bu sokaktalar"

Esnaf Aydın Aslan, "Ben aşağı doğru giderken baktım bir kadının önünü çevirmişler. Kadın tam cüzdanını çıkarırken ben müdahale ettim. Daha sonra yukarı doğru yürürken bina girişinde bir kişiyi daha yakaladıklarını gördüm. Oturup izledim, adam cüzdanını çıkarınca müdahale ettim. Hakaret ve küfürle üzerime doğru yürüdü. O esnada arbede yaşandı. Gasp gibi. Tek yakaladıkları herkese gidiyorlar. Dün bir kadını yakaladılar. Onu kurtardık, tam cüzdan çıkartıyordu müdahale ettik. ‘Bunlar gaspçı para vermeyin’ dedim. Bu sefer üzerime yürüdüler, tekme attılar ben de yumruk attım. Millet toplandı araya girdi. Leş gibi alkol kokuyorlar 2 gündür bu sokaktalardı. Şu ara bütün Moda’yı ekip şeklinde geziyorlar. 1 haftadır buradalar, 25-30 yaş arasındalar. Önüne gelene akşam 20.00 gibi yapıyorlar." dedi.

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"Gerçekten Moda'ya dadandılar"

Emre Çalık ise yaşanan olaydan bir gün önce annesinden de zorla para istendiğini anlatarak, "Bunlar 1 haftadır Moda’ya dadandı. Sadece dün akşam olan olay değil ondan önceki akşam annem evin önünde telefon ile konuşurken önce kadın geliyor para istiyor, annem vermeyince bu kez adam geliyor. Bu kez annem tacize uğradığını söylüyor ve adam küfredip kaçıyor. Gerçekten Moda'ya dadandılar. Sokakta yürürken direkt önünüze atlayıp para istiyorlar. Dün akşam yaşanan olaydan sonra annemden para isteyen kişilerin de aynı kişiler olduğunu öğrendik. Dün akşam sesi duyunca kapıya çıktım. Bir erkek ve bir kadın var 25-30 yaşlarında. Polis geldi ve peşlerinden gitti." dedi.

"Başka yerlerden geliyorlar"

DHA'nın aktarımına göre; Semih Can Çalışkan ise "Kadıköy insanı böyle şeyler yapmıyor. Başka yerlerden geliyorlar. Fikirtepe gibi yerlerden geliyorlar." diye konuştu.

















