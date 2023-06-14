İHA

İki kadın, İstanbul Kadıköy’deki bir kuaföre gitti, kaynak saç yaptırmak istediğini söyledi.

Kuaför kadınların işlemine başladı, 6 saat sonra da saçlar bitti.

Ancak kadınlar, 15 bin TL tutarındaki borcu ödemeden dükkandan kaçtı.

Sigara içme bahanesiyle bahçeye çıkan 2 kadının kuaförde olan yoğunluktan faydalanarak kaşla göz arasında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başına gelenleri anlatan kuaför Tacettin Damdelen, şunları söyledi:

Kuaförümüze bayanlar geldi. Saçlarını yaptırdılar. İşlem bittikten sonra sigara içmeye çıktılar. Biz de o ara hesabı ödemelerini bekliyorduk. Baktık göremedik, kameralara baktığımızda bayanlar kaçıp gitmişler. İşlem ortalama 6 saat kadar sürdü. Akşam saati olduğu için yoğunluktan faydalandılar. Yoğun olunca fark edemedik, ilk defa başımıza geldi. 22 yıldır buradayız, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. İşlem bedeli 15 bin TL tutarındaydı. Yetkililerden yakalanmasını ve ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk, başkaları mağdur olmasın.