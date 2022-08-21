Gece saatlerinde caddede yürüyen 3 arkadaşın, çevreyi rahatsız edici hareketlerde bulunduğunu gören motokurye, tepki göstermek amacıyla araçtan inerek gruba Mike Tyson yumruğu attı. O anlar kamerada.

İStanbul'un Kadıköy ilçeside motokurye gece saatlerinde seyir halinde ilerlerken iş yerinin önündeki şahıslar dikkatini çekti.

Alkollü olduğu iddia edilen 3 şahsın çevreyi rahatsız ettiğini gören sürücü, motorunu yol kenarına park etti.

Mike Tyson yumruğu attı

Şahısların üzerine doğru yürüyen kimliği belirlenemeyen kişi, Mike Tyson yumruğu atarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine ayağa kalkan alkollü şahıslar, öfkelenerek yumruklu kavga başlattı.

Kadıköy’de motokurye alkollü 3 şahsa Mike Tyson yumruğu attı ViDEO

O anlar kaydedildi

Ringi aratmayan olay, bölgede devriyede olan bekçilerin gelmesiyle son buldu.

İHA'nın aktarımına göre; yaşananlar çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.