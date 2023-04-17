Kadıköy'de motosiklete çarpan sürücü kaçınca kentte kovalamaca yaşandı Seyir halindeki kamyonet sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı. Motosikletli yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin kovalamacasıyla kamyonet sürücüsü yakalanarak polise teslim edildi. O anlar kamerada.

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Seyir halindeki kamyonet, caddede hatalı dönüş yapınca Murat Sözeri'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletli yaralanırken, kamyonet sürücüsü hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

Kamyonetin kaçtığını gören çevredeki sürücüler, bir yandan polise haber verirken bir yandan da kamyonetin peşinden düştü.

Sürücüler arasında nefes kesen kovalamaca

Otomobil ve motosiklet sürücüleri ile kaçan kamyonet sürücüsü arasında cadde boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kamyonette bulunan 2 kişi yaya olarak kaçarken, sürücü yakalanarak polise teslim edildi.

Gözaltına alındı

Vatandaşlar tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, "Yanımdakiler söyledi kaç diye, ben öyle bir insan değilim." diyerek ağlamaya başladı.

Kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ayağı kırılan Murat Sözeri, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu.

"Peşinden gidenler yakalamış"

Kazayı gören Müjdat Bulut, "Kamyonet en sol şeritte park halinde bekliyordu. Sonra aniden dönüş yapmak isteyince otobüs duruyor ama en sağ şeritten gelen motosikletliye çarptı. Kamyonet sürücüsü kaçtı ama peşinden gidenler yakalamış. Hatalı dönmeye çalıştığı için kaza oldu." diye konuştu.