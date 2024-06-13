Kadıköy'de motosikletli kırmızıda geçen vatandaşa çarptı Yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı, kask kamerasına yansıdı.

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İHA

Metropollerin en büyük sorunlarından biri haline gelen aceleci motosiklet sürücüleri, trafikte adeta amaçsızca hareket edebiliyor.

O durumlardan biri de İstanbul Kadıköy'de yaşandı.

Kırmızıda geçen kadına çarptı

Bostancı sahil yolunda meydana gelen olayda, yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına çarptı.

Yayaları görüp yavaşlamadı, kendini savundu

Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu.

O anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)