Kadıköy'de otomobiller çarpışıp direğe vurdu: 3 yaralı İstanbul Kadıköy'de iki otomobilin kontrolden çıkarak elektrik direğine vurduğu kazada 3 kişi yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde sol şeritte ilerleyen Emirhan Kaya idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde giden Ercan Güzel yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler yol kenarında bulunan elektrik direğine vurdu, ardından kaldırıma çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 yaralı

Araçta bulunan her iki sürücü de yaralanırken 1 yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza mahallinde polis güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, araçlar çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)