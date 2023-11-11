Kadıköy'de panik anları: Restorana silahlı saldırı anı kamerada Cadde üzerinde bulunan restoranda müşteriler için hazırlık yapılırken, motosikletle gelen şahıslar içeriye 3 el ateş etti. Bölgede panik anları yaşanırken olay anı kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul Kadıköy'de panik anları yaşandı.

Altıntepe Mahallesi, Eski Kasaplar Çarşısında meydana gelen olayda, restoran işletmeciliği yapan bir dükkanda akşam saatlerinde gelecek olan müşteriler için hazırlık yapılmaya başlandı.

Dükkana kurşun yağdırdı

Bu sırada plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçerken motosiklettin üzerindeki iki kişi çıkardıkları silahla restorana 3 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanın camına denk geldi.

Masanın altına saklanarak korundular

O anda dükkanda çalışan işçiler korku içinde masanın altına saklandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)