İstanbul Kadıköy'de panik anları yaşandı.
Altıntepe Mahallesi, Eski Kasaplar Çarşısında meydana gelen olayda, restoran işletmeciliği yapan bir dükkanda akşam saatlerinde gelecek olan müşteriler için hazırlık yapılmaya başlandı.
Dükkana kurşun yağdırdı
Bu sırada plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçerken motosiklettin üzerindeki iki kişi çıkardıkları silahla restorana 3 el ateş etti.
Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanın camına denk geldi.
Masanın altına saklanarak korundular
O anda dükkanda çalışan işçiler korku içinde masanın altına saklandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.
Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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