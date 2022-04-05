Kadıköy'de sevgilisini yemek yerken alnından vuran şahsa 18 yıl hapis talebi

Kavgalı olduğu kız arkadaşıyla görüşmek isteyen şahıs, yemek yedikleri sırada ceketinin cebinden çıkardığı tabancayı, kadının alnına ateşledi. Saldırgan için 18 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kadıköy'de geçtiğimiz aylarda yaşanan korkunç olayda, Tolga Ergen (44) isimli şahıs, araları bir süredir bozuk olan kız arkadaşı Demet S.'yi (38) görmek istedi.

Ergen ile Demet S.'nin 12 Aralık 2021'de Kadıköy'de bulunan ocakbaşında buluşarak birlikte alkol almay başladı.

MASANIN ALTINDA TETİĞİ ÇEKTİ

Ergen, yemek yedikleri sırada sandalyede bulunan ceketinin cebinden tabancasını çıkartıp, masanın altından mermiyi namlusuna verdiği ve tabancayı Demet S.'ye doğrultarak bir el ateş etti.

Dehşet olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tolga Ergen'in tabancayı ceketinin cebine koyup yürüyerek ocakbaşından çıktığı belirtilirken, merminin Demet S.'nin alnının ön yüzüne isabet ettiği ve hastaneye kaldırılan kadının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

SUÇ ALETİNİN RUHSATSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ayrıca şüphelinin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğuna dair kriminal inceleme raporu olduğu da iddianamede hatırlatıldı.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüpheli Tolga Ergen'in 20 santimetre mesafeden müşteki Demet S.'ye ateş ettiği vurgulanarak, eyleminin kasten öldürme suçuna sebebiyet verdiği belirtildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Tolga Ergen'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse tutuklu bulunan şüpheli Ergen, ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.