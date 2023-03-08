Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! Batman'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Sabah saatlerinde ayrı evde yaşayan eşinin peşine düşen cani eş, karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evini ateşe verdi.

Bir kadın daha Kadınlar Günü'nde erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetti.

Bu kez cinayetin adresi Batman.

38 yaşındaki Murat Atılgan, eline aldığı silah ile boşanma aşamasında olduğu eşini takip etti.

Kurşun yağdırdı

Bir süredir babasının evinde kalan 33 yaşındaki eşi Tuba Atılgan’ı minibüs durağında beklemeye başladı.

Kuaför olduğu belirtilen kadın, minibüs durağında beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Evini yaktı

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde minibüs bekleyen 17 yaşındaki bir kız öğrenci de seken kurşunla yaralandı.

Eşini öldüren zanlı daha sonra Belde Mahallesi'nde bulunan evini ateşe verdi.

İnceleme başlatıldı

Kadının cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinde seken kurşunla yaralanan kız öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis, katil zanlısını gözaltına alırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.