Kadir Şeker, korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir kadını kurtarmak isterken katil olan ve korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in test sonucu pozitif çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ayşe D. ve Özgür Duran arasında çıkan tartışmada şiddet gören kadına yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda 19 suçtan kaydı olan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Şeker, olay sonrası 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

19 YILA KADAR YARGILANACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İLK DURUŞMASI BUGÜNDÜ

İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

KORONA ŞÜPHESİ ÜZERİNE HASTANEYE KALDIRILDI

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılacak olan Kadir Şeker, bugün saban saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"CEZAEVİNDE POZİTİF BİR KİŞİYLE TEMASTA BULUNDU"

Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, ''Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Test yapılacakmış. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak. Şu an test sonucu bekliyoruz'' dedi.

Şeker'in avukatları ise bugün saat 11.30'daki davanın ertelenmesi gibi durumun olmadığını, davanın görülebileceğini belirtti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını belirtildi.

