Kağıthane'de alıcı kılığına girip 130 bin TL'lik saati çaldılar

Saat satıcısı bir şahıs, hırsızların kiraladığı dükkanda dolandırıldı. İnceledikleri saati arkası delik olan dolaba koyan şüpheliler, “Para almaya gidiyorum” diyerek saati de çalıp kaçtı.

İstanbul Nişantaşı’nda saat satan Eyüp Can U.’ya ulaşan iki hırsız, yaklaşık 130 bin TL değerindeki bir saati satın almak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine Eyüp Can U., saatle birlikte hırsızların Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’ndeki emlak ofisine gitti.

DOLAP DUVARINA DELİK AÇIP SAATİ ÇALDILAR

Saati inceleyen hırsızlar, orijinal olduğunu ve alacaklarını söyleyerek ofis içerisindeki dolaba saati koyup, yan taraftan para getireceğini söyleyerek iş yerinden çıktı. Emlak ofisinde bir süre bekleyen Eyüp Can U., durumdan şüphelenerek açtığı dolabın arka kısmının olmadığını ve duvarda delik olduğunu fark edince şok geçirdi. Hırsızların saatçiyi dolandırdıktan sonra iş yerinden çıkıp gittikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de duvara delik açıp 130 bin TL’lik saati çaldılar

DÜKKAN KİRALIK ÇIKTI

Soyulduğunu anlayan Eyüp Can U. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kağıthane polisi, iş yerinde inceleme yaparak dükkanın sahibine ulaştı. Polisler, Nadir D. ismiyle gelen bir şahsın dükkanı iki gün önce kiraladığını söyledi. Yapılan kira sözleşmesini inceleyen ekipler, verilen bilgilerin sahte olduğunu belirledi.

HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

Ehliyet fotokopisi üzerinde yüz tanıma programı üzerinden inceleme yapan ekipler, şahsın G.G. olduğunu belirledi. Geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahısların iki gün önce 34 LC 1359 plakalı otomobille iş yerine geldiklerini tespit etti. G.G. isimli hırsız operasyon sonucu yakalanarak gözaltına aldı.

SUÇ ORTAĞINI DA YAKALATTI

İlk ifadesinde olayı itiraf eden G.G., olayı E.T. isimli şahsın para teklif etmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı G.G., olayı gerçekleştirdikleri E.T.'yi bulunduğu yere çağırdı. Bunun üzerine beklemeye başlayan polis ekipleri, iş yerine gelen E.T.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki kayıtları sorgulanan E.T. isimli hırsızın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

Yapılan ilk sorgusunda saati sattığını söyleyen hırsızın üzerinden tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.