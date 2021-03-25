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    Kağıthane'de bir aracın, karlı rampadaki kazası kamerada

    Kar yağışıyla buz tutan bir rampadan kayarak sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:25
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    Kağıthane'de bir aracın, karlı rampadaki kazası kamerada

    İstanbul'daki yoğun kar ile yaşam olumsuz yönde etkilendi.

    Kağıthane'nin Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeni ile buzlanan rampadan inen otomobil, kayarak kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün fren yaptığı otomobil, durmayarak park halindeki bir başka otomobile çarptı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Her iki otomobilde hasar oluşurken, yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kağıthane'de bir aracın, karlı rampadaki kazası kamerada VİDEO

    Kağıthane de bir aracın, karlı rampadaki kazası kamerada #1

    Kağıthane de bir aracın, karlı rampadaki kazası kamerada #2

    Kağıthane de bir aracın, karlı rampadaki kazası kamerada #3

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