Kağıthane’de bonzaili sigara ile bayıltılan taksi şoförüne gasp

Taksiye binen 2 kişi, taksi şoförüne bonzai içeren sigara ikram etti. Bayılan şoförün telefon ve parasını çalan şahıslardan biri yakalandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, Sami Bayram isimli taksi şoförü ellerinde hurda malzemeler olan iki şahsı aracına aldı.

Malzemeleri bagaja koyan şahıslar, taksi şoförüne hurdaları satmaya gittiklerini söyledi.

Bayram, şahısları Merkez Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıya götürdü.

Şahıslardan biri bagajdan malzemeleri alırken, diğeri içerisinde bonzai olan sigarayı Bayram’a ikram etti.

Sigarayı içen Bayram’ın bir süre sonra uykusu gelince şahıslardan biri, "Bizi geldiğimiz yere bırak, çok uykun varsa bize anahtarı ver biz kendimiz götürelim.” ifadelerini kullandı.

ŞAHISLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Şüphelenen taksi şoförü, aracı durdu.

Anahtarı cebine koydu.

Bonzainin etkisi ile bir süre sonra bayıldı.

Bayram’ın telefonunu ve 220 lira parasını çalan şahıslar kayıplara karıştı.

POLİSE BİLDİRDİ

Uyandığında soyulduğunu anlayan taksi şoförü durumu polise bildirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahıslardan birinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.D. (25) olduğunu tespit etti.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D.D. isimli şahsı Çağlayan Mahallesi Uyum Sokak üzerinde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

D.D. ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Arkadaşının isminin Çağatay olduğunu ve olaydan sonra Kuştepe Mahallesi’ne giderek tanımadıkları bir kişiden telefon karşılığında uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi.

D.D. polis merkezine teslim edildi.

Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.