Kağıthane'de, 'Çaki' lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı

Haziran ayında düzenlenen operasyonda, 55 kilogram uyuşturucu bulunan evden kaçmayı başaran Çaki lakaplı zehir taciri Mesut D. yakalandı.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Kağıthane polisi, haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalarla Harmantepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Atlas Sokak üzerindeki eve düzenlenen operasyon kapsamında ekipler, evin kapısını kırarak içeri girdi.

Evde bulunan 4 kişiyi etkisiz hale getirildikten sonra yapılan aramalarda, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüphelilerden Taner B. (18) çatıya çıkarak kaçmaya çalışsa da Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından sokakta yakalandı.

Evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 22 suç kaydı bulunan “Çaki” lakaplı Mesut D. (24) ise kaçmayı başardı.

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda kaçmayı başaran Mesut D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.’nin Yahya Kemal Mahallesi’nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda “Çaki” lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), Mesut D.’nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyete götürülen şahıslardan Tarık D.’nin, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.