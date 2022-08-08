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- Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti
Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti
- 08.08.2022 - 17:14
- Güncelleme : 08.08.2022 - 17:23
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Güllü Daldıran, evinde temizlik yapmaya başladı.
Br süre sonra camlarını silmek için pencereye çıkan Daldıran, uzak olan bölgeye uzanırken dengesini kaybetti.
Olay yerinde hayatını kaybetti
5'inci kattan aşağı düşen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti VİDEO
Eşinin son bakışı yürekleri dağladı
Öte yandan eşinin öldüğünü haber alan torna satış temsilcisi olan Mehmet Daldıran, koşarak olay yerine geldi.
Eşini o halde gören adam gözyaşlarına boğulurken, yüzünü açıp son bakışı çevredekilerin yüreklerini dağladı.
Genç kadının kızı ise yakınına sarılarak “annem” diye ağladı.
Morga kaldırıldı
İHA'nın aktarımına göre; olayın ardından polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Güllü Dalkıran, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.