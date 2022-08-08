Petrol
94.76
-0.17%
Euro
18.3636
0.67%
Dolar
17.9672
0.31%
Altın
1.032
0.97%
Borsa
2789
0.00%
Bitcoin
434.461
4.64%
BTXN Coin
7.84
0.90%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

    Evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşen genç kadın yaşamını yitirdi. Haberi alarak olay yerine gelen eşinin bakışları ve kızının feryadı ise yürekleri dağladı.
    • 08.08.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Güllü Daldıran, evinde temizlik yapmaya başladı.

    Br süre sonra camlarını silmek için pencereye çıkan Daldıran,  uzak olan bölgeye uzanırken dengesini kaybetti.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    5'inci kattan aşağı düşen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti VİDEO

    Kağıthane de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti #1

    Eşinin son bakışı yürekleri dağladı

    Öte yandan eşinin öldüğünü haber alan torna satış temsilcisi olan Mehmet Daldıran, koşarak olay yerine geldi.

    Eşini o halde gören adam gözyaşlarına boğulurken, yüzünü açıp son bakışı çevredekilerin yüreklerini dağladı.

    Genç kadının kızı ise yakınına sarılarak “annem” diye ağladı.

    Kağıthane de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti #2

    Morga kaldırıldı

    İHA'nın aktarımına göre; olayın ardından polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Güllü Dalkıran, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kağıthane de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti #3

    Kağıthane de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti #4

    Kağıthane de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti #5


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Tarkan'ın koltuk altı kılları gündem oldu
    Magazin

    Tarkan'ın koltuk altı kılları gündem oldu

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir
    Gündem

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir

    Görüş Bildir