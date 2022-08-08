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Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşen genç kadın yaşamını yitirdi. Haberi alarak olay yerine gelen eşinin bakışları ve kızının feryadı ise yürekleri dağladı.