Kağıthane'de çay içerken üzerine kedi düştü Kaldırım kenarında berber sırası beklerken çay içen bir gencin üzerine üst kattan düşen kedi, omzunu ve kolunu yaralayarak ortadan kayboldu.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yaşanan olay karşısında genç adam şaşkınlığını gizleyemedi.

İnanılmaz olay, bir hafta önce Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir berber dükkanının önünde saç tıraşı olmak için sıra bekleyen Faruk Altınay'ın başına inanılmaz bir olay geldi.

Üzerine kedi düştü

Dışarıda oturarak sıra bekleyen Altınay'ın üzerine binanın ikinci katından bir kedi düştü.

Omzunda yara oluştu

Genç adam neye uğradığını şaşırırken, elindeki telefonu da yere düşürdü.

Altınay'ın omzunda ve kolunda hafif sıyrıklar oldu.

O anlar kaydedildi

Adı Fırfır olduğu öğrenilen kedi kayıplara karışırken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.