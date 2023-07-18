İHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Yaşanan olay karşısında genç adam şaşkınlığını gizleyemedi.
İnanılmaz olay, bir hafta önce Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir berber dükkanının önünde saç tıraşı olmak için sıra bekleyen Faruk Altınay'ın başına inanılmaz bir olay geldi.
Üzerine kedi düştü
Dışarıda oturarak sıra bekleyen Altınay'ın üzerine binanın ikinci katından bir kedi düştü.
Omzunda yara oluştu
Genç adam neye uğradığını şaşırırken, elindeki telefonu da yere düşürdü.
Altınay'ın omzunda ve kolunda hafif sıyrıklar oldu.
O anlar kaydedildi
Adı Fırfır olduğu öğrenilen kedi kayıplara karışırken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.