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    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

    10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen fırıncı ile mahalleli arasında yaşanan arbede, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 11:54
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 11:54
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    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan fırında çalışan bir kişinin, aynı sokakta oturan 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

    Çocuğun, annesine giderek fırında çalışan bir kişi tarafından arabayla gezintiye çıkarılmak istendiği iddiasının mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla, fırın çalışanı linç edilmek istendi.

    FIRINA DA SALDIRDILAR

    Mahalle sakinleri, önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken, iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi oldu.

    Fırının camları kırılırken, ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi ViDEO

    ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI

    Taciz şüphelisi, bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Ortalığın karıştığı anlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi #1

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Linç girişiminden kaçarak kayıplara karışan taciz şüphelisinin yakalanması için  Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Şüphelinin, yaklaşık 10 yıldır aynı fırında çalıştığı öğrenildi. Öfkeli kalabalığın zarar verdiği fırında ise polislerin güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi #2

    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi #3

    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi #4

    Kağıthane'de çocuğa taciz iddiasına linç girişimi #5

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