Kağıthane'de engelli torununu döven babaanne tutuklandı

Altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği 15 yaşındaki engelli torununa şiddet uygulayan 75 yaşındaki kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde, yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye Ahu R. tarafından darbedilmişti.

Çocuğun acı içerisinde çığlık atarak şiddet gördüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

KİLİTLİ EVDEN POLİS KURTARDI

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. (12) ve Ali M.’yi (5) kilitlendikleri evden kurtarmıştı. Çocuklar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıktan sonra sonra annesine teslim edilmişti.

BABAANNE GÖZALTINA ALINDI

Cani babaanne Samia Ahu R. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

"ALTINI DEĞİŞTİRİYORDUM RAHAT DURMADI"

Emniyetteki ifadesinde, “Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum.” dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan kadın, “Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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