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    Kağıthane'de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı

    Uluslararası kargo süsü vererek Adil isimli bir Türkmen'in eroin ticareti yapmasına yardım eden yabancı uyrukluların, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 10:15
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    Kağıthane'de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı

    İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipler Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal Mahalleleri'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Ekipler, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Türkmenistan uyruklu şahısları yakaladı.

    Yakalanan Türkmenler, Adil isimli Türkmen bir şahıs adına çalıştıklarını itiraf etti.

    'ADİL' İSİMLİ EROİN TACİRİ İÇİN OPERASYON

    Adil isimli şahsın, Türkmenistan uyruklu şahıslara satmaları için eroin tedarik ettiği bilgisi alınması üzerine Türkiye-Türkmenistan arası kargo işi yaptığı ve uyuşturucu maddeyi de kargo süsü vererek sevkiyatı yaptığı öğrenilen şahsın yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

    KARGO GÖRÜNÜMLÜ İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

    Polis şüphelileri adım adım takip etmiş ve izlemeye alınan Şişli'deki kargo görünümlü işyerinde arama yapılmıştı.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    İşyerinde arama yapan polis ekipleri asma tavanının LED aydınlatma boşluğunda 106 gram eroin, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 800 lira ele geçirmişti. Kargoda bulunan Adilbek A. ve kargoda sorumlu Batrygeldi C. gözaltına alınarak emniyete getirilmişti.

    TÜRKMEN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

    Daha önceden yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu, hassas terazi ve pasaport ele geçirildiği ortaya çıkan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Kağıthane'de kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı ViDEO ARŞİV

    Kağıthane de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı #1

    Kağıthane de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı #2

    Kağıthane de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı #3

    Kağıthane de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı #4

    Kağıthane de eroin sevkiyatı yapanlar, serbest bırakıldı #5


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