Kağıthane'de İETT şoförü yanan motoru üfleyerek söndürmeye çalıştı Megakent'te yaşanan İETT kazalarına bir yenisi eklenirken, kendiliğiyle yanmaya başlayan motoru söndürmeye çalışan İETT şoförü üfleyerek söndürmeyi denedi.

DHA

İstanbul'un bitmeyen sorunları arasında ulaşım geliyor...

Megakent'te İETT otobüsleri sık sık kazalara karışıyor.

Kural ihlalleri, dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor.

Bu kez ise yaşanan olayın ardından çevredikler hayrete düştü.

Kağıthane ilçesinde Seyrantepe'de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT'ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı.

Üfleyerek söndürmeye çalıştı

Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Olayı gören vatandaşlar, “Tüpü sık, üflemeyle sönmez" şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü.

O anlar kaydedildi

Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.